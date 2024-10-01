«Заклинатель» без руля : Может ли НАТО взять курс на сближение с Россией при Марке Рютте
Эксперт Баширов назвал Рютте функционером, от которого в НАТО ничего не зависит
Марк Рютте. Обложка © ТАСС
Новый генсек НАТО Марк Рютте мало чем будет отличаться от своего предшественника Йенса Столтенберга. Всё дело в том, что эта должность лишь формально является значимой, а все решения фактически принимаются властями США, Германии, Франции. Об этом Life.ru рассказал политолог Марат Баширов, комментируя назначение Рютте.
Рютте — голландец, он ничем не отличается от Столтенберга. Подбор этих людей всегда происходит по одним и тем же критериям. В первую очередь, тон задают США, Германия, Франция, у всех остальных стран там право голоса поменьше. Поэтому никак политика не изменится, от Рютте мало что зависит, он просто функционер, то есть, наёмный работник
Аналитик допустил, что если какие-то изменения в политике НАТО и произойдут, так это только новый мировой договор относительно вопросов безопасности, торговли, перевозки, экологии, искусственного интеллекта. Баширов уверен, что Рютте будет говорить всё то же самое, что и Столтенберг. По его словам, функционеры альянса работают на предприятия ВПК, которые играют далеко не последнюю роль в НАТО. Политолог заверил, что кардинально ничего не поменяется с приходом Рютте.
«Ни лучше, ни хуже – ничего не поменяется, это же люди-марионетки, что им скажут, то и делают», — резюмировал собеседник Life.ru.
За Рютте закрепилось сразу два прозвища – «тефлоновый Марк» и «заклинатель Трампа». Первого он удостоился за способность избегать скандалов, а второго – за то, что во время саммита НАТО в 2018 году ему удалось усмирить гнев бывшего президента США Дональда Трампа, который обрушился на альянс с критикой за недостаточные траты на коллективную оборону блока.
Напомним, 1 октября новым главой НАТО стал бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Он уже выступил на своей первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, заявив, что Украина должна иметь право на удары по целям на территории РФ при помощи западного оружия.