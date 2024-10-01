«‎Заклинатель» без руля : Может ли НАТО взять курс на сближение с Россией при Марке Рютте Эксперт Баширов назвал Рютте функционером, от которого в НАТО ничего не зависит 1 октября, 12:36 Марк Рютте. Обложка © ТАСС

Новый генсек НАТО Марк Рютте мало чем будет отличаться от своего предшественника Йенса Столтенберга. Всё дело в том, что эта должность лишь формально является значимой, а все решения фактически принимаются властями США, Германии, Франции. Об этом Life.ru рассказал политолог Марат Баширов, комментируя назначение Рютте.

Рютте — голландец, он ничем не отличается от Столтенберга. Подбор этих людей всегда происходит по одним и тем же критериям. В первую очередь, тон задают США, Германия, Франция, у всех остальных стран там право голоса поменьше. Поэтому никак политика не изменится, от Рютте мало что зависит, он просто функционер, то есть, наёмный работник Марат Баширов политолог

Аналитик допустил, что если какие-то изменения в политике НАТО и произойдут, так это только новый мировой договор относительно вопросов безопасности, торговли, перевозки, экологии, искусственного интеллекта. Баширов уверен, что Рютте будет говорить всё то же самое, что и Столтенберг. По его словам, функционеры альянса работают на предприятия ВПК, которые играют далеко не последнюю роль в НАТО. Политолог заверил, что кардинально ничего не поменяется с приходом Рютте.

«Ни лучше, ни хуже – ничего не поменяется, это же люди-марионетки, что им скажут, то и делают», — резюмировал собеседник Life.ru.

За Рютте закрепилось сразу два прозвища – «тефлоновый Марк» и «‎заклинатель Трампа». Первого он удостоился за способность избегать скандалов, а второго – за то, что во время саммита НАТО в 2018 году ему удалось усмирить гнев бывшего президента США Дональда Трампа, который обрушился на альянс с критикой за недостаточные траты на коллективную оборону блока.