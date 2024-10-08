Депутат Шеремет назвал безумством заявление Бербок об ударах по России
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об использовании ВСУ западного оружия по территории России является безумством. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат Михаил Шеремет.
«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».
По словам политика, Бербок стоит вспомнить азы и главные принципы дипломатии, цель которой — поиск мирных путей существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.
Напомним, Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием.
Ранее новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет обсуждаться возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории. Эксперты полагают, что Запад может решиться на такой шаг из-за сдачи ВСУ Угледара. В МИД РФ заявили, что ракетный карт-бланш для Киева изменит саму природу конфликта.