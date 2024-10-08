Депутат Шеремет назвал безумством заявление Бербок об ударах по России

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об использовании ВСУ западного оружия по территории России является безумством. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат Михаил Шеремет.

«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».

По словам политика, Бербок стоит вспомнить азы и главные принципы дипломатии, цель которой — поиск мирных путей существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.