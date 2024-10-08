Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
8 октября, 07:54

Депутат Шеремет назвал безумством заявление Бербок об ударах по России

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок об использовании ВСУ западного оружия по территории России является безумством. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности, депутат Михаил Шеремет.

«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».

По словам политика, Бербок стоит вспомнить азы и главные принципы дипломатии, цель которой — поиск мирных путей существования государств и народов, а не разжигание новых конфликтов.

Напомним, Анналена Бербок допустила, что Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием.

Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»
Минобороны России сообщило об ударе по пункту управления группы ВСУ «Луганск»

Ранее новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал встречу с участием президента США Джо Байдена, на которой будет обсуждаться возможность снятия ограничений на удары Киева по российской территории. Эксперты полагают, что Запад может решиться на такой шаг из-за сдачи ВСУ Угледара. В МИД РФ заявили, что ракетный карт-бланш для Киева изменит саму природу конфликта.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров