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31 июля, 00:39

НАТО вскоре подготовит новую стратегию по России

Госдеп: НАТО в предстоящие месяцы подготовит новую стратегию в отношении России

Североатлантический альянс в скором времени разработает новую стратегию в отношении России. Как заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, это произойдёт уже в следующие месяцы.

"НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией", — сообщил помощник госсекретаря.

Помимо этого, дипломат не забыл упомянуть Китай. По его словам, все члены НАТО согласны с тем, что Пекин является "решающим сторонником Москвы" в украинском конфликте.

Шольц категорично высказался о войне НАТО с Россией
Шольц категорично высказался о войне НАТО с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ. Он подчеркнул, что данный военно-политический блок "заточен под задачи конфронтации", и в этом смысле вполне выполняет свои функции.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Алексей Соловьёв
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