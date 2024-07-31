НАТО вскоре подготовит новую стратегию по России

Североатлантический альянс в скором времени разработает новую стратегию в отношении России. Как заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, это произойдёт уже в следующие месяцы.

"НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией", — сообщил помощник госсекретаря.

Помимо этого, дипломат не забыл упомянуть Китай. По его словам, все члены НАТО согласны с тем, что Пекин является "решающим сторонником Москвы" в украинском конфликте.