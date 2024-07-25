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25 июля, 12:58

Шольц категорично высказался о войне НАТО с Россией

Шольц: Действия Германии не способствуют обострению отношений НАТО с Россией

Германия в контексте украинского конфликта принимает решения, которые не способствуют обострению отношений НАТО с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он отметил, что Берлин продолжит поддержку Киева.

"Все наши решения настолько взвешенны и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — сказал глава немецкого правительства в разговоре с журналистами.

Также Шольц не исключил участие России в следующей конференции по разрешению ситуации на Украине.

А накануне Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ на Украину. Также он подчеркнул, что не позволит немецкому оружию "проникнуть на обширную территорию России".

"Катастрофические провалы": В Германии забили в набат из-за положения ВСУ в ДНР
"Катастрофические провалы": В Германии забили в набат из-за положения ВСУ в ДНР
Обложка ©

Flickr / Heinrich-Böll-Stiftung

Наталья Демьянова
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