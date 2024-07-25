Шольц категорично высказался о войне НАТО с Россией
Шольц: Действия Германии не способствуют обострению отношений НАТО с Россией
Германия в контексте украинского конфликта принимает решения, которые не способствуют обострению отношений НАТО с Россией. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он отметил, что Берлин продолжит поддержку Киева.
"Все наши решения настолько взвешенны и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО", — сказал глава немецкого правительства в разговоре с журналистами.
Также Шольц не исключил участие России в следующей конференции по разрешению ситуации на Украине.
А накануне Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ на Украину. Также он подчеркнул, что не позволит немецкому оружию "проникнуть на обширную территорию России".
Flickr / Heinrich-Böll-Stiftung