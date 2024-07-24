"Катастрофические провалы": В Германии забили в набат из-за положения ВСУ в ДНР

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке поделился своей тревогой о ситуации с украинскими подразделениями в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, сообщения о положении ВСУ в районе населённого пункта Прогресс звучат "более чем тревожно".

"То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков", — написал Рёпке в соцсети Х.