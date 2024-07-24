Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину
Канцлер Германии Шольц исключил отправку немецких солдат на Украину
Германия не станет отправлять своих военных на Украину. Кроме того, власти этой страны не допустят, чтобы немецкое оружие использовалось против России. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолёты и ракеты немецкими лётчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать", — заявил он во время общения с гражданами в Саарбрюккене.
По словам Шольца, Германия будет всячески избегать возможного столкновения России и Североатлантического альянса. Также он подчеркнул, что не позволит немецкому оружию "проникнуть на обширную территорию России".
Несмотря на отказ от отправки своих военных на Украину, власти Германии не исключают конфликта с Россией. Напомним, ранее Spiegel узнал, что у немецких властей есть план, который они задействуют в случае войны на восточном фланге НАТО при столкновении с Россией. Так, при подобном исходе в период от трёх до шести месяцев предполагается перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними дислокацию сменят 200 тысяч автомобилей и единиц тяжёлой техники. При этом главной задачей немецкой страны называется обеспечение топливом, медикаментами и едой.
Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira