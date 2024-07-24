Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину

Германия не станет отправлять своих военных на Украину. Кроме того, власти этой страны не допустят, чтобы немецкое оружие использовалось против России. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолёты и ракеты немецкими лётчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать", — заявил он во время общения с гражданами в Саарбрюккене.

По словам Шольца, Германия будет всячески избегать возможного столкновения России и Североатлантического альянса. Также он подчеркнул, что не позволит немецкому оружию "проникнуть на обширную территорию России".