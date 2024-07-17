В Бундесвере подтвердили, что у Германии есть секретный план на случай войны с Россией

Представитель оборонного командования Бундесвера подтвердил, что в Германии действительно существует план по переброске сотен тысяч солдат к границе с Россией на случай войны с НАТО. Об этом сообщает Newsweek.

По данным источника издания из Бундесвера, секретный "Оперативный план Германия" непрерывно продолжают разрабатывать и обновлять под юрисдикцией командования ВС ФРГ. Предполагается, что этот план будет основным элементом сдерживания.

Напомним, ранее Spiegel узнал, что у немецких властей есть план, который они задействуют в случае войны на восточном фланге НАТО при столкновении с Россией. Так, при подобном исходе в период от трёх до шести месяцев предполагается перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними дислокацию сменят 200 тысяч автомобилей и единиц тяжёлой техники. При этом главной задачей немецкой страны называется обеспечение топливом, медикаментами и едой.