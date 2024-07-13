В Германии придумали очередной план на случай войны с Россией

В Сети появился план действий немецких властей, которые они предпримут в случае войны на восточном фланге НАТО при столкновении с Россией. Его публикует Der Spiegel.

Так, при подобном исходе в период от трёх до шести месяцев предполагается перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними местоположение сменят 200 тысяч автомобилей и единиц тяжёлой техники. При этом главной задачей немецкой страны называется обеспечение топливом, медикаментами и едой.

В то же время часть дорог и немецкой инфраструктуры будут использоваться только в военных целях — гражданских туда не допустят. Как уточняется, ключевую роль в перемещении ВС и техники должна играть трасса А-2.