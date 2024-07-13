В Германии придумали очередной план на случай войны с Россией
Spiegel обнародовал оперативный план ФРГ на случай столкновения с Россией
В Сети появился план действий немецких властей, которые они предпримут в случае войны на восточном фланге НАТО при столкновении с Россией. Его публикует Der Spiegel.
Так, при подобном исходе в период от трёх до шести месяцев предполагается перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними местоположение сменят 200 тысяч автомобилей и единиц тяжёлой техники. При этом главной задачей немецкой страны называется обеспечение топливом, медикаментами и едой.
В то же время часть дорог и немецкой инфраструктуры будут использоваться только в военных целях — гражданских туда не допустят. Как уточняется, ключевую роль в перемещении ВС и техники должна играть трасса А-2.
Совсем недавно в Германии уже обнародовали план на случай войны с Россией, сразу предупредив местных жителей, что в случае такого исхода им всем придётся справляться с трудностями самим. Также власти не исключили, что население столкнётся с дефицитом продуктов. Если это всё же случится, то придётся ввести нормы на распределение пищи, и держать пшеницу, рожь и овёс в укромном месте.
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