Песков заявил о возвращающихся атрибутах холодной войны в отношениях с Западом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на возвращающиеся атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием в отношениях Москвы и Запада. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Идём уверенными шагами к холодной войне. Всё это уже было", — сказал Песков, комментируя решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты.