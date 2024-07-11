Песков заявил о возвращающихся атрибутах холодной войны в отношениях с Западом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на возвращающиеся атрибуты холодной войны с конфронтацией и прямым противостоянием в отношениях Москвы и Запада. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
"Идём уверенными шагами к холодной войне. Всё это уже было", — сказал Песков, комментируя решение США разместить в Германии дальнобойные ракеты.
Также политик обратил внимание на то, что западные страны, в частности США, ФРГ, Великобритания и Франция, напрямую участвуют в украинском конфликте, чтобы гарантировать стратегическое поражение России на поле боя.
Напомним, Вашингтон хочет разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. МИД РФ предупредил, что Россия на такую угрозу даст "спокойный ответ военного характера". В самой ФРГ уже напомнили, что Берлин не имеет права располагать у себя оружие такого типа.