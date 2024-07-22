Песков: Военная инфраструктура НАТО продолжает окружать Россию
Песков: НАТО продолжает продвижение военной инфраструктуры в сторону границ РФ
Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что блок НАТО "заточен под задачи конфронтации", и в этом смысле вполне выполняет свои функции.
"Альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ, продолжает окружение нас своей военной инфраструктурой, что представляет для нас опасность", — резюмировал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что более 500 тысяч солдат НАТО находятся в состоянии повышенной готовности начиная с 2014 года. Кроме того, Life.ru сообщал, что на территории Украины могут появиться регулярные войска НАТО. Британские политики требуют от Киева полной победы над РФ, хотя понимают, что это невозможно.
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