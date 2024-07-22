Песков: Военная инфраструктура НАТО продолжает окружать Россию

Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону российских границ. Об этом в беседе с журналистами в понедельник, 22 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что блок НАТО "заточен под задачи конфронтации", и в этом смысле вполне выполняет свои функции.