"Риск очень велик": В США заикнулись о выходе из НАТО в случае прихода Трампа к власти

Соединённые Штаты могут выйти из НАТО в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Соответствующее заявление сделал бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает MSNBC.

"Считаю, что риск очень велик", — отметил Болтон, говоря о выходе США из Североатлантического альянса.

Он также рассказал, что сам Трамп считает НАТО "сборищем неблагодарных европейцев".