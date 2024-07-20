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20 июля, 14:17

"Риск очень велик": В США заикнулись о выходе из НАТО в случае прихода Трампа к власти

Экс-советник Белого дома Болтон: США при Трампе могут выйти из НАТО

Соединённые Штаты могут выйти из НАТО в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Соответствующее заявление сделал бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает MSNBC.

"Считаю, что риск очень велик", — отметил Болтон, говоря о выходе США из Североатлантического альянса.

Он также рассказал, что сам Трамп считает НАТО "сборищем неблагодарных европейцев".

А ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен не смог гарантировать поддержку Киеву в случае победы Трампа. Он подчеркнул, что каждая администрация самостоятельно определяет свою политику.

Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США
Зеленский после разговора с Трампом провозгласил его президентом США
Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
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