"Риск очень велик": В США заикнулись о выходе из НАТО в случае прихода Трампа к власти
Экс-советник Белого дома Болтон: США при Трампе могут выйти из НАТО
Соединённые Штаты могут выйти из НАТО в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Соответствующее заявление сделал бывший советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает MSNBC.
"Считаю, что риск очень велик", — отметил Болтон, говоря о выходе США из Североатлантического альянса.
Он также рассказал, что сам Трамп считает НАТО "сборищем неблагодарных европейцев".
А ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен не смог гарантировать поддержку Киеву в случае победы Трампа. Он подчеркнул, что каждая администрация самостоятельно определяет свою политику.
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