"Не можем заглядывать в будущее": Блинкен не смог гарантировать поддержку Киеву в случае победы Трампа

Каждая администрация президента США самостоятельно определяет политику по Украине, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Таким образом, он фактически признал, что Вашингтон не может гарантировать поддержку Киеву в случае победы на ноябрьских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее", — сказал Блинкен в ходе брифинга.

Он добавил, что на саммите НАТО, который прошёл в Вашингтоне неделю назад, о подписании десятилетних соглашений по безопасности с Украиной объявили свыше 20 стран мира.