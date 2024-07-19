"Не можем заглядывать в будущее": Блинкен не смог гарантировать поддержку Киеву в случае победы Трампа
Блинкен не смог гарантировать поддержку Киеву в случае победы Трампа
Каждая администрация президента США самостоятельно определяет политику по Украине, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Таким образом, он фактически признал, что Вашингтон не может гарантировать поддержку Киеву в случае победы на ноябрьских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.
"Каждая администрация, разумеется, имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее", — сказал Блинкен в ходе брифинга.
Он добавил, что на саммите НАТО, который прошёл в Вашингтоне неделю назад, о подписании десятилетних соглашений по безопасности с Украиной объявили свыше 20 стран мира.
А ранее Владимир Зеленский признал, что в случае переизбрания Трампа на второй срок, Киев ждёт "тяжёлая работа". Также Зеленский умудрился пожаловаться на Джеймса Дэвида Вэнса, который станет вице-президентом США в случае победы Трампа.
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