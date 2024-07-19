Трамп планирует созвониться с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По информации CNN , беседа состоится в пятницу, сразу после официального выдвижения республиканца в качестве кандидата на пост американского лидера.

Ранее Дональд Трамп официально подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Он сделал это на партийном съезде в Милуоки, заявив, что с верой и преданностью принимает это предложение однопартийцев.