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19 июля, 04:33

Трамп планирует созвониться с Зеленским

CNN: Трамп проведёт телефонный разговор с Зеленским в пятницу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Бывший президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По информации CNN, беседа состоится в пятницу, сразу после официального выдвижения республиканца в качестве кандидата на пост американского лидера.

О деталях предстоящего разговора не сообщается.

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Ранее Дональд Трамп официально подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Он сделал это на партийном съезде в Милуоки, заявив, что с верой и преданностью принимает это предложение однопартийцев.

Кирилл Сосновских
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