Трамп планирует созвониться с Зеленским
CNN: Трамп проведёт телефонный разговор с Зеленским в пятницу
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Бывший президент США Дональд Трамп проведёт телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По информации CNN, беседа состоится в пятницу, сразу после официального выдвижения республиканца в качестве кандидата на пост американского лидера.
О деталях предстоящего разговора не сообщается.
Ранее Дональд Трамп официально подтвердил своё намерение баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Он сделал это на партийном съезде в Милуоки, заявив, что с верой и преданностью принимает это предложение однопартийцев.