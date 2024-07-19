Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Бывший американский лидер Дональд Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии. Об этом миллиардер заявил на партийном съезде, который проходит в Милуоки.
"Итак, сегодня вечером я с верой и преданностью гордо принимаю ваше предложение баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов", — заявил Трамп.
Ранее Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, на что тот ответил согласием. Как считает политолог, Вэнс является живым олицетворением той самой американской мечты, так как он начинал свой путь из мест, находящихся много ниже нуля.