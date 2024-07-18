"Новая эра": СМИ узнали о планах Трампа ослабить доллар
NYT: Трамп планирует ослабить доллар ради спасения американского экспорта
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп планирует ослабить доллар. Об этом сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на источники.
"В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была "сильной", но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции", — говорится в материале.
Как отмечают собеседники газеты, Трамп уверен, что из-за силы американской валюты, местным производителям стало труднее реализовывать свою продукцию за границу. Это происходит потому, что зачастую деньги покупателей стоят намного меньше, чем доллары, необходимые для совершения сделок. При этом непонятно, как Трамп и его команда будут ослаблять доллар. В качестве вариантов допускается их продажа для покупки иностранной валюты. Также не исключено, что Трамп убедит Федеральную резервную систему попросту напечатать больше долларов. Как подчёркивается в статье, "новая эра доллара" может иметь серьёзные последствия как для Штатов, так и для мировой экономики.
Ранее сообщалось о появлении удивительных подробностей в деле о покушении на Трампа. Как оказалось, тактическая группа, охранявшая бывшего президента США, заметила 20-летнего киллера за несколько минут до того, как он открыл огонь из отцовской винтовки.
Напомним, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Томас Мэтью Крукс засел с винтовкой на крыше близлежащего здания и сделал несколько выстрелов. Бывший президент США отделался незначительным ранением уха, нападавшего ликвидировали на месте. На фоне покушения глава Секретной службы Кимберли Читл признала ответственность за безопасность Трампа, однако отказалась уходить в отставку.
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