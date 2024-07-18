"Новая эра": СМИ узнали о планах Трампа ослабить доллар

"В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была "сильной", но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции", — говорится в материале.

Как отмечают собеседники газеты, Трамп уверен, что из-за силы американской валюты, местным производителям стало труднее реализовывать свою продукцию за границу. Это происходит потому, что зачастую деньги покупателей стоят намного меньше, чем доллары, необходимые для совершения сделок. При этом непонятно, как Трамп и его команда будут ослаблять доллар. В качестве вариантов допускается их продажа для покупки иностранной валюты. Также не исключено, что Трамп убедит Федеральную резервную систему попросту напечатать больше долларов. Как подчёркивается в статье, "новая эра доллара" может иметь серьёзные последствия как для Штатов, так и для мировой экономики.