«Когда придёт время»: Новый генсек НАТО высказался о сроках вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Рютте: Украина вступит в альянс, когда придёт время
Украина вступит в Североатлантический альянс, когда придёт время, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Так он ответил на вопрос украинских журналистов о том, стоит ли ожидать вступление Киева в военный блок до окончания боевых действий.
«Когда придёт время <...> Ясно, что однажды Украина станет членом НАТО, и мы обсуждаем, как этот момент приблизить», — передаёт агентство Reuters слова Рютте.
Он также добавил, что программы, которые альянс сегодня реализует с Киевом, необходимы для того, чтобы Незалежная была готова к тому моменту, когда настанет «этот день». Тем не менее сейчас, признал генсек НАТО, он не может дать более конкретного ответа по поводу сроков.
Тем временем у НАТО похоже есть собственный план разрешения украинского конфликта. Так, альянс прямо сейчас занимается разработкой новой стратегии взаимодействия с Россией, что подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен. Она якобы призвана сплотить всех союзников в свете растущей напряжённости между НАТО и Москвой.
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