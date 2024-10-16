«Когда придёт время»: Новый генсек НАТО высказался о сроках вступления Украины в альянс

Украина вступит в Североатлантический альянс, когда придёт время, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Так он ответил на вопрос украинских журналистов о том, стоит ли ожидать вступление Киева в военный блок до окончания боевых действий.

«Когда придёт время <...> Ясно, что однажды Украина станет членом НАТО, и мы обсуждаем, как этот момент приблизить», — передаёт агентство Reuters слова Рютте.

Он также добавил, что программы, которые альянс сегодня реализует с Киевом, необходимы для того, чтобы Незалежная была готова к тому моменту, когда настанет «этот день». Тем не менее сейчас, признал генсек НАТО, он не может дать более конкретного ответа по поводу сроков.