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21 сентября, 07:14

Путин уличным интервью заставил НАТО пойти на попятную по Украине

Эскобар: Интервью Путина заставило Запад отказать Украине в ударах вглубь РФ

Интервью президента России Владимира Путина заставило Запад отказать Украине в возможности бить вглубь РФ и передавать соответствующее дальнобойное оружие. Об этом заявил бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Запад струсил и пошёл на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией», — сказал Эскобар.

По словам журналиста, Пентагон услышал Путина и решил не давать добро на просьбы Украины. Теперь Киев не сможет наносить удары вглубь территории РФ с помощью дальнобойных ракет.

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Напомним, что глава России ранее дал небольшое интервью на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что конфликт может кардинально измениться, если НАТО одобрят планы Украины по получению западного оружия. По словам лидера государства, данные действия будут означать прямое участие стран альянса в боевых действиях.

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Life.ru

Наталья Афонина
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