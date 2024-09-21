Путин уличным интервью заставил НАТО пойти на попятную по Украине

«Запад струсил и пошёл на попятную после того одноминутного интервью Путина на улице в Санкт-Петербурге, где он напрямую сказал, что если НАТО изменят саму природу этого конфликта, то Россия будет действовать соответственно. Мы можем интерпретировать это как заявление о том, что Запад напрямую вступит в войну с Россией», — сказал Эскобар.