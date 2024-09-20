Шольц ещё раз отказал Украине в ракетах, которые могут «долететь до Москвы»
Шольц отверг возможность передачи Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus, которые способны преодолевать дистанции до 500 км. Во время встречи с гражданами в Нидергёрсдорфе политик отметил, что, несмотря на оказываемое на него давление, он не намерен поставлять данное оружие, которое «способно долететь до Москвы».
Кроме того, канцлер снова акцентировал внимание на важности поиска мирных путей для разрешения конфликта на Украине, заявив, что сейчас следует активно изучать возможные пути дипломатического урегулирования.
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