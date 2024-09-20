Шольц ещё раз отказал Украине в ракетах, которые могут «долететь до Москвы»

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался от передачи Украине крылатых ракет Taurus, которые способны преодолевать дистанции до 500 км. Во время встречи с гражданами в Нидергёрсдорфе политик отметил, что, несмотря на оказываемое на него давление, он не намерен поставлять данное оружие, которое «способно долететь до Москвы».