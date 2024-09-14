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14 сентября, 20:26

Шольц призвал провести беспристрастное расследование подрывов «Северных потоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генеральную прокуратуру ФРГ инициировать беспристрастное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что виновные в этих подрывах должны быть привлечены к ответственности в Германии, пишет агентство DPA.

Во время встречи с гражданами в Пренцлау, расположенном в федеральной земле Бранденбург, канцлер охарактеризовал инцидент как террористический акт. Он отметил, что все правоохранительные органы и Генеральный прокурор должны работать над расследованием, не принимая во внимание интересы каких-либо сторон.

«Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», — заявил Шольц.

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Ранее канцлер ФРГ заявил, что не разрешит Украине бить дальнобойным оружием вглубь территории РФ. Олаф Шольц назвал проблемой снятие ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России.

Обложка ©

flickr / Nicole Ahrens

Артём Гапоненко
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