Шольц призвал провести беспристрастное расследование подрывов «Северных потоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генеральную прокуратуру ФРГ инициировать беспристрастное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что виновные в этих подрывах должны быть привлечены к ответственности в Германии, пишет агентство DPA.

Во время встречи с гражданами в Пренцлау, расположенном в федеральной земле Бранденбург, канцлер охарактеризовал инцидент как террористический акт. Он отметил, что все правоохранительные органы и Генеральный прокурор должны работать над расследованием, не принимая во внимание интересы каких-либо сторон.

«Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», — заявил Шольц.