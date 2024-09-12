«Хорошая работа»: Глава МИД Польши в беседе с «Порошенко» рассмеялся, говоря о подрыве «Севпотоков»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассмеялся, говоря с Вованом и Лексусом о подрыве «Северных потоков». Запись их разговора доступна в телеграм-канале российских пранкеров.

Глава МИД Польши рассмеялся, говоря о подрывах «Северных Потоков». Видео © Telegram / Вован и Лексус

«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — заявил Сикорский о подрывах российских газопроводов.