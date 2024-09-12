«Хорошая работа»: Глава МИД Польши в беседе с «Порошенко» рассмеялся, говоря о подрыве «Севпотоков»
Глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о подрыве «Северных потоков»
Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассмеялся, говоря с Вованом и Лексусом о подрыве «Северных потоков». Запись их разговора доступна в телеграм-канале российских пранкеров.
Глава МИД Польши рассмеялся, говоря о подрывах «Северных Потоков». Видео © Telegram / Вован и Лексус
«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — заявил Сикорский о подрывах российских газопроводов.
В разговоре с Вованом и Лексусом, представившимися экс-президентом Украины Петром Порошенко, Сикорский также признался, что Польша не хочет помогать ВСУ на поле боя. Министр отметил, что Варшава сейчас обсуждает, стоит ли им сбивать российские ракеты над воздушным пространством Незалежной или нет. Он считает, что это является спорным вопросом, так как Польша не хочет ввязываться в конфликт.
Напомним, «Потоки» были подорваны 26 сентября 2022 года. В Европе не стали подключать РФ к расследованию, при этом до сих пор не могут найти виновных. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего украинского дайвера из Киева Владимира Журавлёва. На его арест уже выписали ордер, однако незадолго до этого он «почему-то» решил уехать из Польши, где жил в последнее время, и вернулся на родину.
ТАСС / ЕРА