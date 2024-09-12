Сикорский признался «Порошенко», что Польша не хочет помогать ВСУ на поле боя

На данном этапе Варшава не имеет никакого желания поддерживать киевский режим на поле боя. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Всё изменится, если Украина, если фронт начнёт рушиться, всё может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он.

Министр добавил, что Польша сейчас обсуждает, стоит ли им сбивать российские ракеты над воздушным пространством Украины или нет. Он считает, что это является спорным вопросом, так как Варшава не хочет ввязываться в конфликт.

Несмотря на это, Польша готова подготовить для ВСУ «пару бригад в этом или следующем году», но своих туда отправлять не станет, заключил Сикорский.