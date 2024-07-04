"Чтоб никого не убил там": Пранкеры Вован и Лексус рассказали о своём стоп-листе с Ким Чен Ыном

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, как их гражданская позиция влияет на творчество. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко они озвучили свой стоп-лист людей для пранков.

"Наши пророссийские взгляды так или иначе влияют на наше творчество", — объяснил Столяров.

По словам блогеров, они никогда бы не позвонили лидерам дружественных России стран. Подобные розыгрыши глав государств могут их просто обидеть. Сенсацией при этом подобные разговоры станут только для Запада.

"Можно позвонить главе дружественной страны и спросить про военные планы. Это было бы интересно для западных разведок, безусловно. Но зачем нам это делать? У нас свои интересы", — сказали пранкеры.

Также Вован и Лексус объяснили, что никогда бы не стали звонить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. На это есть только одна причина. Ребята переживают, что потом глава государства может отомстить связистам или телефонистам. Ребята не решаются на звонок, "чтобы он (Ким Чен Ын) никого не убил там". Пранкеры также рассказали, что после разоблачений их не преследуют. Комиков могут лишь объявить угрозой национальной безопасности, как это сделала Эстония. Но блогеры признали, что часто получают неприятные сообщения в соцсетях. Реагировать на каждый негативный комментарий Вован и Лексус не планируют.

"Кто будет угрожать, по сути? Если кто-то что-то хочет сделать, он это сделает без угроз", — подчеркнул Лексус.