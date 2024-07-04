Российским пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Обложка © Владимир Гердо/ТАСС
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) оказались в числе лиц, удостоенных государственных наград. Как утверждают РИА Новости, медали им вручили во время торжественной церемонии в Кремле 3 июля. Подробностей о том, к каким наградам представили Вована и Лексуса, пока нет. В официальном списке награждённых их имена отсутствуют.
Ранее Life.ru рассказал, что пранкеры смогли раскрутить главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам". Клаус Шваб объяснил, что виновником подрывов стала Украина.