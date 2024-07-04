Российским пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) оказались в числе лиц, удостоенных государственных наград. Как утверждают РИА Новости, медали им вручили во время торжественной церемонии в Кремле 3 июля. Подробностей о том, к каким наградам представили Вована и Лексуса, пока нет. В официальном списке награждённых их имена отсутствуют.