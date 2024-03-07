Швеция официально стала членом НАТО

Швеция официально вступила в НАТО. Об этом сообщили в правительственной канцелярии королевства.

"Незадолго до 17:30 по шведскому времени (19:30 мск. — Прим. Life.ru) премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении Швеции Правительству США, которое является так называемым депозитарием Североатлантического договора. Таким образом, Швеция стала членом НАТО", — говорится в заявлении.