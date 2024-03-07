Швеция официально стала членом НАТО
Швеция официально вступила в НАТО. Об этом сообщили в правительственной канцелярии королевства.
"Незадолго до 17:30 по шведскому времени (19:30 мск. — Прим. Life.ru) премьер-министр Ульф Кристерссон передал документ о присоединении Швеции Правительству США, которое является так называемым депозитарием Североатлантического договора. Таким образом, Швеция стала членом НАТО", — говорится в заявлении.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Швеция войдёт в НАТО. Уточняется, что заявка на членство была одобрена ещё в прошлом месяце. Последней ступенью на пути участия в альянсе оставалась Венгрия, однако новый президент страны одобрил её вступление. Российский лидер Владимир Путин в ответ на это распорядился укрепить оборону западных границ РФ. А сегодня в Госдепе Штатов заявили, что документ о приёме Стокгольма в организацию официально вступил в силу.
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