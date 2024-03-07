Госдеп США объявил, что Швеция официально стала членом НАТО
Документ о приёме Швеции в состав НАТО официально вступил в силу. Об этом говорится в сообщении Госдепа Соединённых Штатов.
"7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — отмечается в публикации.
Напомним, информация о том, что Швеция официально войдёт в блок НАТО, появилась сегодня утром. При этом заявка на членство была одобрена ещё в прошлом месяце. Последней преградой на пути шведского членства в альянсе оставалась Венгрия, но новый президент страны Тамаш Шуйок недавно одобрил включение государства в состав блока. На ситуацию уже отреагировал президент России Владимир Путин, распорядившись укрепить оборону западных границ РФ.
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