Госдеп США объявил, что Швеция официально стала членом НАТО

Документ о приёме Швеции в состав НАТО официально вступил в силу. Об этом говорится в сообщении Госдепа Соединённых Штатов.

"7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года", — отмечается в публикации.