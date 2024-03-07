Швеция официально станет членом НАТО 7 марта
Швеция официально станет членом НАТО. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
НАТО официально включит в свой состав Швецию сегодня, 7 марта. Заявка страны на членство в альянсе была полностью одобрена в феврале текущего года. Об этом сказано на сайте Белого дома.
"Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции. Швеция официально присоединяется к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником", — подчёркивается в сообщении.
Напомним, последним препятствием на пути Швеции в альянс оставался голос Венгрии. Но новый венгерский президент Тамаш Шуйок одобрил заявку страны на вступление в Организацию Североатлантического договора. В связи с этим Владимир Путин поручил усилить охрану западных границ России.