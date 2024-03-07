Регион

Уведомления отключены

Новости
8 МАРТА
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Швеция официально станет членом НАТО 7 марта

7 марта, 12:29
Швеция официально станет членом НАТО. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Швеция официально станет членом НАТО. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

НАТО официально включит в свой состав Швецию сегодня, 7 марта. Заявка страны на членство в альянсе была полностью одобрена в феврале текущего года. Об этом сказано на сайте Белого дома.

"Ульф Кристерссон — премьер-министр Швеции. Швеция официально присоединяется к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м союзником", — подчёркивается в сообщении.

Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией
Выяснилась особая роль Швеции в случае войны НАТО с Россией

Напомним, последним препятствием на пути Швеции в альянс оставался голос Венгрии. Но новый венгерский президент Тамаш Шуйок одобрил заявку страны на вступление в Организацию Североатлантического договора. В связи с этим Владимир Путин поручил усилить охрану западных границ России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!