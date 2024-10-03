Трамп уже начал готовить план по Украине на случай президентства в США

Экс-президент США Дональд Трамп активно ведёт переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине и иранскому вопросу в контексте возможного возвращения в Белый дом. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании.

«Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — отметил экс-госсекретарь.