Трамп уже начал готовить план по Украине на случай президентства в США
Помпео: Трамп готовит план по Украине и Ирану на случай возвращения к власти
Экс-президент США Дональд Трамп активно ведёт переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине и иранскому вопросу в контексте возможного возвращения в Белый дом. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании.
«Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — отметил экс-госсекретарь.
Ранее кандидат в вице-президенты Штатов Джей-Ди Вэнс на дебатах с представителем демократов Тимом Уолцем раскрыл один из первых шагов республиканцев. По его словам, администрация возможного президента США Дональда Трампа в случае победы депортирует около миллиона мигрантов с судимостью.
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