После окончания президентских выборов в США конфликт на Украине будет развиваться по трём сценариям. Об этом в ходе интервью The Financial Times заявил Владимир Зеленский.

«Мы видим три разных пути вперёд. Один из них — продолжение поддержки, но с союзниками, которые всё ещё боятся некоторых рисков» , — сказал главарь киевского режима в интервью.

По его оценке, есть ещё два сценария в зависимости от победителя выборов президента США. Зеленский признаётся, что не знает, будет ли исход для Украины более или менее позитивным. Но он считает, что это «очень чувствительно для народа».