Зеленский заявил о трёх сценариях конфликта на Украине после выборов в США
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
После окончания президентских выборов в США конфликт на Украине будет развиваться по трём сценариям. Об этом в ходе интервью The Financial Times заявил Владимир Зеленский.
«Мы видим три разных пути вперёд. Один из них — продолжение поддержки, но с союзниками, которые всё ещё боятся некоторых рисков», — сказал главарь киевского режима в интервью.
По его оценке, есть ещё два сценария в зависимости от победителя выборов президента США. Зеленский признаётся, что не знает, будет ли исход для Украины более или менее позитивным. Но он считает, что это «очень чувствительно для народа».
Сути этих двух путей Зеленский раскрывать не стал, но в случае победы Дональда Трампа речь может идти о принуждении Украины к миру. Республиканец уже начал готовить план случай своего президентства, по данным СМИ, он предусматривает принуждение Киева к невыгодному для него миру. Кроме того, потенциальный хозяин Белого дома обвинил Зеленского в начале конфликта.