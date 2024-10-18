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18 октября, 08:40

Премьер Венгрии заявил, что план Зеленского — это план поражения

Премьер Орбан считает, что с помощью «плана победы» Зеленского нельзя победить

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP

Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «план победы» Владимира Зеленского неминуемо приведёт к проигрышу. Он считает, что весь Евросоюз уже терпит поражение вместе с Украиной.

«Побеждённые теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить. С его помощью можно только проиграть. Это план не победы, а поражения», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Будапешт уверен, что российско-украинский конфликт можно урегулировать только мирным путём. Венгрия не намерена поставлять оружие на Украину и. участвовать в реализации каких-либо военных планов.

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Премьер Венгрии заявил, что от плана Зеленского его «бросает в дрожь». Также Орбан считает, что Украина всегда была спорной территорией. Об этом он заявил в ответ на сравнение журналиста российско-украинского конфликта с «Будапештскими событиями» 1956 года.

Полина Никифорова
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