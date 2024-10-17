Орбан: От представленного Зеленским «плана победы» бросает в дрожь
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
От содержания «плана победы» Владимира Зеленского «бросает в дрожь». ЕС следует подумать о смене стратегии и наконец начать мирное урегулирование украинского конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию», — написал Орбан в одной из социальных сетей.
С его слов, ЕС сейчас находятся в проигрышном положении в конфликте на Украине. Причина этому кроется в плохо продуманной и реализованной стратегии. И ответственность за это лежит, в первую очередь, на председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он также добавил, что необходимые изменения заключаются не в эскалации, а в стремлении к переговорам и прекращению огня.
Напомним, Владимир Зеленский представил Верховной раде Украины свой так называемый план победы. Он состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений (их содержание, кстати, уже разболтал Подоляк). Первый пункт — приглашение Украины в НАТО ещё до окончания конфликта. Второй и третий касаются ведения боевых действий, четвёртый — экономический, а пятый — пункт о безопасности. А сегодня, 17 октября, Зеленский заявил, что отправляется в Брюссель для предоставления составленного плана перед Евросоветом.