Орбан: От представленного Зеленским «плана победы» бросает в дрожь

«От того, что он изложил вчера в украинском парламенте, бросало в дрожь и даже больше. Я отношусь к тем, кто призывает Евросоюз изменить свою нынешнюю стратегию», — написал Орбан в одной из социальных сетей.

С его слов, ЕС сейчас находятся в проигрышном положении в конфликте на Украине. Причина этому кроется в плохо продуманной и реализованной стратегии. И ответственность за это лежит, в первую очередь, на председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он также добавил, что необходимые изменения заключаются не в эскалации, а в стремлении к переговорам и прекращению огня.