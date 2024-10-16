Подоляк разболтал содержание тайных положений «плана победы» Зеленского

В тайных приложениях к «плану победы» Владимира Зеленского речь идёт об ударах по российской территории, рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк. Он утверждает, что в документах содержится список оружия, а также указаны сами цели атаки.

«В приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, <...> какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал он в беседе с изданием «Страна.ua».