Подоляк разболтал содержание тайных положений «плана победы» Зеленского
Подоляк: В приложениях к «плану победы» Зеленского речь идёт об ударах вглубь РФ
В тайных приложениях к «плану победы» Владимира Зеленского речь идёт об ударах по российской территории, рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк. Он утверждает, что в документах содержится список оружия, а также указаны сами цели атаки.
«В приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, <...> какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал он в беседе с изданием «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы».
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