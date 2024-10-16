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16 октября, 18:25

Подоляк разболтал содержание тайных положений «плана победы» Зеленского

Подоляк: В приложениях к «плану победы» Зеленского речь идёт об ударах вглубь РФ

В тайных приложениях к «плану победы» Владимира Зеленского речь идёт об ударах по российской территории, рассказал советник главы его офиса Михаил Подоляк. Он утверждает, что в документах содержится список оружия, а также указаны сами цели атаки.

«В приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, <...> какие именно цели будут поражены и сколько для этого нужно оружия», — сказал он в беседе с изданием «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток». Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс пока не может поддержать все пункты «плана победы».

«Бессвязные лозунги с кровавой пеной»: Захарова прошлась по «плану победы» Зеленского
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Демьянова
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