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16 октября, 14:05

«Бессвязные лозунги с кровавой пеной»: Захарова прошлась по «плану победы» Зеленского

Захарова назвала набором бессвязных лозунгов «план победы» Зеленского

«План победы» Владимира Зеленского, который он в среду, 16 октября, представил в Верховной раде Украины, это набор бессвязных лозунгов с кровавой пеной на губах. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что цель плана Зеленского заключается в извлечении финансовой выгоды и демонстрации «террористического потенциала».

Ранее сообщалось, что Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. Также в плане присутствует пункт о разрешении ударов вглубь РФ. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток».

«Угадайте, какие»: Захарова нашла две лишние буквы в «плане победы» Зеленского
«Угадайте, какие»: Захарова нашла две лишние буквы в «плане победы» Зеленского
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Наталья Демьянова
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