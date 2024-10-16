«Бессвязные лозунги с кровавой пеной»: Захарова прошлась по «плану победы» Зеленского

«План победы» Владимира Зеленского, который он в среду, 16 октября, представил в Верховной раде Украины, это набор бессвязных лозунгов с кровавой пеной на губах. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста», — сказала дипломат в ходе брифинга.