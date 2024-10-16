«Угадайте, какие»: Захарова нашла две лишние буквы в «плане победы» Зеленского
Захарова заявила, что в названии «плана победы» Зеленского есть две лишние буквы
Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov
В названии «плана победы» Владимира Зеленского нужно исключить лишние две буквы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный в Верховной Раде документ.
«В названии плана лишние две буквы — угадайте какие», — сыронизировала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
Напомним, ранее Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. Также в плане присутствует пункт о разрешении ударов вглубь РФ. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток».