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16 октября, 12:38

«Угадайте, какие»: Захарова нашла две лишние буквы в «плане победы» Зеленского

Захарова заявила, что в названии «плана победы» Зеленского есть две лишние буквы

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

В названии «плана победы» Владимира Зеленского нужно исключить лишние две буквы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный в Верховной Раде документ.

«В названии плана лишние две буквыугадайте какие», — сыронизировала Захарова в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, ранее Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. Первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. Также в плане присутствует пункт о разрешении ударов вглубь РФ. В Кремле отметили, что Зеленский просто выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. А в Госдуме считают, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток».

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Дарья Нарыкова
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