«До последнего украинца»: В Кремле раскрыли истинную суть «плана победы» Зеленского
Песков: Зеленский выдаёт войну до последнего украинца за свой «мирный план»
Владимир Зеленский, вероятно, выдаёт за свой «мирный план» продолжение политики «воевать до последнего украинца», которая была продиктована американцами. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Уже столько недель ведётся речь о неком эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирный план», по всей видимости это так», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков дополнил, что на Украине не существует больше никакого другого плана.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. В частности, первое положение связано со вступлением Незалежной в НАТО. До этого Зеленский представил документ в США. Там отмечали, что план является «проигрышной авантюрой». По словам аналитиков, это, в частности, связано с отсутствием реалистичной стратегии достижения военных целей.
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