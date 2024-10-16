Владимир Зеленский, вероятно, выдаёт за свой «мирный план» продолжение политики «воевать до последнего украинца», которая была продиктована американцами. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже столько недель ведётся речь о неком эфемерном мирном плане. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирный план», по всей видимости это так», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков дополнил, что на Украине не существует больше никакого другого плана.