«План победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал западным союзникам во время визита в Соединённые Штаты, является «проигрышной авантюрой». Пять аргументов в подтверждение этой точки зрения в статье для Fox News назвала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер.

Первая причина, по её словам, связана с отсутствием реалистичного определения «плана победы» и стратегии её достижения. Вторая причина — игнорирование Киевом сложившихся реалий, в которых Россия «постепенно, но уверенно продвигается на фронте».

В-третьих, говорится в публикации, ВСУ существенно уступают российским войскам в вооружении и численности. Коффлер подчеркнула, что в Пентагоне считают РФ «почти равным конкурентом», против которого даже американской армии в одиночку было бы трудно одержать победу. В-четвёртых, население РФ в три раза больше.