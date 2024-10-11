«Проигрышная авантюра»: В США назвали пять причин, почему «план победы» Зеленского ждёт крах
Fox News: «План победы» Зеленского является «проигрышной авантюрой»
«План победы» Владимира Зеленского, который он продемонстрировал западным союзникам во время визита в Соединённые Штаты, является «проигрышной авантюрой». Пять аргументов в подтверждение этой точки зрения в статье для Fox News назвала бывший стратегический аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер.
Первая причина, по её словам, связана с отсутствием реалистичного определения «плана победы» и стратегии её достижения. Вторая причина — игнорирование Киевом сложившихся реалий, в которых Россия «постепенно, но уверенно продвигается на фронте».
В-третьих, говорится в публикации, ВСУ существенно уступают российским войскам в вооружении и численности. Коффлер подчеркнула, что в Пентагоне считают РФ «почти равным конкурентом», против которого даже американской армии в одиночку было бы трудно одержать победу. В-четвёртых, население РФ в три раза больше.
Пятая причина — военная экономика России превосходит украинскую, что позволяет РФ дольше вести боевые действия. А вот способность Киева противостоять Москве дальше полностью зависит от поддержки Запада, резюмировала американский эксперт.
Напомним, Зеленский представил «план победы» союзникам в ходе недавней поездки в Нью-Йорк. В документе содержатся запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и разрешение наносить удары вглубь РФ. Переговоров с Россией данный план не предусматривает.
Telegram / V_Zelenskiy_official