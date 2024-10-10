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10 октября, 14:05

«Очень плохой знак»: В Раде обвинили Байдена в предательстве

Нардеп Дубинский: Байден не хочет помогать Зеленскому с его «планом победы

Джо Байден и Владимир Зеленскийй. Обложка © Сайт Владимира Зеленского

Джо Байден и Владимир Зеленскийй. Обложка © Сайт Владимира Зеленского

Президент США Джо Байден, отменив поездку в Германию, хочет таким образом переложить ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и сам Киев. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Отсутствие Байдена <...> — лучшее доказательство тому, что «план победы» Зеленского воспринят с «восторгом» <...>. Восторг настолько всеобъемлющий, что отбирает у всех прочитавших «план» и речь, и желание видеть Зеленского, — написал парламентарий в телеграм-канале.

Данный шаг президента США Дубинский назвал «очень плохим знаком», который говорит о демонстративной позиции Вашингтона — мол, решайте свои проблемы сами, с Европой.

Напомним, Байден отменил свою поездку в Германию, где он должен был участвовать во встрече по Украине в формате «Рамштайн». Поводом для отказа стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон». В итоге встречу отменили, новая дата пока не объявлена.

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Наталья Демьянова
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