Байден и Блинкен «спаслись» от встречи с Зеленским благодаря урагану «Милтон»
Глава Госдепа Блинкен отменил полёт на встречу по Украине на базе «Рамштайн»
Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State
Госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Джо Байдена на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе «Рамштайн», отменил визит в Германию. Поводом для отказа дипломата от посещения «особенного» для Киева события стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон».
По словам пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера, после визита в Лаос для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатском саммите Блинкен вернётся в Вашингтон. Поездка в Анголу также отменена.
Ранее аналогичное решение принял и сам Байден. В Белом доме заверили, что политик останется на своём рабочем месте для подготовки мер реагирования на возможные последствия удара стихии.
Напомним, что тропический шторм «Милтон» приближается к Флориде со стороны Мексиканского залива. Урагану присвоили четвёртый уровень разрушительности из пяти возможных. Максимальная скорость ветра вблизи тайфуна достигла 240 километров в час. Предполагается. что он достигнет побережья США уже в среду.