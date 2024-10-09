Байден и Блинкен «спаслись» от встречи с Зеленским благодаря урагану «Милтон»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Джо Байдена на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе «Рамштайн», отменил визит в Германию. Поводом для отказа дипломата от посещения «особенного» для Киева события стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон».

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера, после визита в Лаос для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатском саммите Блинкен вернётся в Вашингтон. Поездка в Анголу также отменена.

Ранее аналогичное решение принял и сам Байден. В Белом доме заверили, что политик останется на своём рабочем месте для подготовки мер реагирования на возможные последствия удара стихии.