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9 октября, 01:03

Байден и Блинкен «спаслись» от встречи с Зеленским благодаря урагану «Милтон»

Глава Госдепа Блинкен отменил полёт на встречу по Украине на базе «Рамштайн»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Department of State

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был сопровождать президента Джо Байдена на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе «Рамштайн», отменил визит в Германию. Поводом для отказа дипломата от посещения «особенного» для Киева события стал надвигающийся на Штаты ураган «Милтон».

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера, после визита в Лаос для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатском саммите Блинкен вернётся в Вашингтон. Поездка в Анголу также отменена.

Ранее аналогичное решение принял и сам Байден. В Белом доме заверили, что политик останется на своём рабочем месте для подготовки мер реагирования на возможные последствия удара стихии.

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«Так вообще бывает?»: В США на фоне надвигающегося «Милтона» обсуждают новую категорию ураганов

Напомним, что тропический шторм «Милтон» приближается к Флориде со стороны Мексиканского залива. Урагану присвоили четвёртый уровень разрушительности из пяти возможных. Максимальная скорость ветра вблизи тайфуна достигла 240 километров в час. Предполагается. что он достигнет побережья США уже в среду.

Илья Пушкарев
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