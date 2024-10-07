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7 октября, 17:01

Идущему к Флориде урагану «Милтон» присвоили четвёртый уровень разрушительности

Ураган «Милтон», который приближается к мексиканскому полуострову Юкатан и берегам Флориды, получил четвёртую категорию скорости из пяти по шкале Саффира-Симпсона, предназначенной для оценки потенциального урона от стихийного бедствия. Об этом проинформировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

По сведениям NHC, на 08:05 по местному времени (16:05 по Москве) максимальная скорость ветра в зоне урагана достигла 240 километров в час. При этом «Милтон» движется в юго-восточном направлении, преодолевая по 13 километров в час. По прогнозам, к западному берегу Флориды ураган доберётся к среде.

Категории по шкале Саффира-Симпсона присваивают ураганом, если скорость ветра превышает 120 км/ч. Четвёртый уровень получают бури, если скорость достигла 210 километров в час, а пятый — при ветре быстрее 250 км/ч.

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Напомним, о приближающемся к Флориде урагане «Милтон» стало известно вчера. Ожидаются множественные затопления. В 35 округах штата объявлен режим ЧС.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / simonovstas

Юрий Лысенко
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