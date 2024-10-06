«Будет лить как из двух вёдер»: Москвичей предупредили о приближении урагана «Кассандра»

В ближайшие двое суток циклон «Кассандра» обрушит на Москву и область 34,8 мм осадкой, что составляет половину месячной нормы. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По его прогнозам, в воскресенье, 6 октября, к 15:00 осадки начнутся в южных и юго-западных районах Подмосковья. К 18:00 дождь дойдёт до Москвы, а к 21:00 он перейдёт в ливень. Ожидается выпадение до 3,9 мм осадков.

«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени «Кассандра» будет лить как из ведра — вернее, как из двух вёдер, поскольку до утра ожидается ещё до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Он предупредил, что в результате проливных дождей на дорогах будут большие лужи, дающие «эффект аквапланирования и полной или частичной потери сцепления автошин от дорожной поверхности». Из-за этого автомобили могут стать практически неуправляемыми. Также Тишковец не исключил, что местами в Подмосковье может быть гроза. Как подчеркнул специалист, в октябре это явление случается редко — один раз в три-четыре года.

В среду, 9 октября, по прогнозам синоптика, немного распогодится, однако это будет самый холодный день в текущем месяце — не выше +5...+10 градусов. В четверг, 10 октября, погоду начнет определять антициклон, благодаря чему осадки станут маловероятны. В пятницу и субботу сохранится хорошая погода, а вот в воскресенье, 13 октября, осенние дожди возобновятся, резюмировал Тишковец.