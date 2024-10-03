Стало известно, когда в Москве выпадет первый снег

Несмотря на то, что на дворе уже октябрь, погода в Москве и Подмосковье продолжает оставаться относительно сухой и тёплой. Например, в ближайшую пятницу в столице ожидается +15…+17 градусов и лишь кратковременные дожди. В субботу и в воскресенье, 5 и 6 октября, воздух в городе и области прогреется до +14…+16 градусов.

По словам метеоролога и главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, на погоду в Москве по-прежнему влияет антициклон. Однако в скором времени его отодвинет «ложбина», которая сформируется от циклона на севере.

«Она столкнётся с антициклоном, который определяет погоду сейчас, и оттеснит его на восток. Следующий антициклон не даст ей проявить силы. В силу движения и вращения Земли в тылу того антициклона сформируется холодный циклон», — отметила синоптик в беседе с 360.ru.

В связи с этим 7 и 8 октября жителям и гостям столицы стоит ждать сильных дождей. Предположительно, 9-го числа в Москве и регионе будет без осадков. А первый снег выпадет в столице примерно в 20-х числах месяца. Однако снежный покров он вряд ли сформирует: будет таять на земле или прямо в воздухе.