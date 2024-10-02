Какая будет погода в октябре в Москве и городах России Что ждать россиянам от температуры в октябре — какие регионы подарят аномальное тепло и кого не забудет долгожданное бабье лето, какие сюрпризы готовит второй месяц осени москвичам — на Life.ru 2 октября, 13:16 Какие погодные сюрпризы готовит октябрь в 2024 году. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Октябрьская погода — пора бархатной осени в центральной части России. Однако людей всё чаще мучает вопрос — в чём и с чем выходить на улицу, чтобы не заболеть. С утра прохладно, днём — жарко, вечером погода снова меняется. Наступил второй месяц осени, а значит, важно знать, что готовит календарная осень жителям разных регионов.

Какая будет погода в Москве в октябре

В начале октября в столичном регионе сохранится практически летнее тепло, до +21 °C. Однако затем Москву ожидает плавное снижение температуры воздуха. В середине октября похолодает до +13 °C, а вот уже к концу месяца стоит ждать +6...+7 °C.

Ожидается, что солнце будет ясно светить 16, 19 и 22 октября, а малооблачную погоду стоит ждать 1, 2, 5, 7, 14–15, 20 и 23 октября. В остальные дни синоптики прогнозируют облачность. Дожди, вероятнее всего, будут 3–4, 6, 10–13, 21 и с 24-го до конца месяца. Ночью температура воздуха опускаться ниже нуля не планирует и будет снижаться также постепенно, от +7...+9 °C в начале месяца до +2...+3 °C к концу месяца.

Когда в октябре будет бабье лето

Когда же будет бабье лето и будет ли вообще в России? Есть отличная новость: оно начнётся и пройдёт по октябрьским правилам. Что это означает для большинства регионов России? Хотя в первой половине октября температура немного понизится, в целом месяц ожидается тёплым. Важно понимать, что бабье лето задержится ненадолго, но синоптики указывают на его наступление в течение следующих двух недель.

Что известно о погоде в октябре 2024 года. Фото © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

— Бабье лето в этом году уже, дай бог, в октябре будет. Будем ждать, когда будет похолодание с ненастной погодой, с осадками, порывистым ветром, и только потом уже будем наслаждаться бабьим летом, — сообщил синоптик Роман Вильфанд.

Самая тёплая погода в России в октябре будет стоять, конечно, в Сочи. Температура воздуха в течение дня будет достигать +20 °C. Вода окажется чуть прохладнее, однако её температура сохранится в диапазоне до +18 °C, что вполне подходит для купания здоровых и более-менее закалённых людей. Периодически побережье Чёрного моря будут одолевать дожди.

Прогноз погоды на октябрь 2024-го по регионам РФ

Северо-запад России

На северо-западе России сохранится климатическая норма. В Санкт-Петербурге в октябре температура воздуха большую часть дней ожидается на уровне +7...+9 градусов. В самый «жаркий» день столбики термометров поднимутся до +16 °C, а в самый холодный — опустятся до +5. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.

В наступившем месяце погода в Калининграде будет достаточно стабильной и не преподнесёт сюрпризов. Средняя температура составит около +13 °C днём и +8 °C ночью. Максимум температуры ожидается +19 °C днём 10 октября, а минимум — 0 °C ночью 29 октября.

Центральная Россия

В начале октября в Центральной России ожидается летняя температура в пределах 20–21 градусов. В целом месяц ожидается теплее на 2–3 градуса климатической нормы с количеством осадков, соответствующих многолетним показателям. И снега раньше конца месяца ждать не стоит, ниже +5 температура опускаться не планирует, да и таких цифр достигнет только ближе к ноябрю.

Южная Россия

Набережная Сочи. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В начале октября температура воздуха в Ставропольском и Краснодарском крае достигнет 25 градусов в дневное время, что, безусловно, порадует туристов. Однако к середине месяца южная часть России резко уронит температуру до 15 градусов. Зато в конце октября вновь ожидается потепление. Сходная ситуация ожидается и на Черноморском побережье. В частности, в Сочи и Крыму в конце октября усилится ветер и пройдут сильные дожди.

Поволжье

В Поволжье, по прогнозам синоптиков, ожидается погода, близкая к среднестатистической, чуть теплее, чем обычно. Средняя температура в течение дня должна составить около +13 °C, тогда как ночью она, вероятно, опустится до +7 °C. Максимальная температура в этом месяце может достигнуть +23 °C, а минимальная — до -1 °C. Прогнозируется переменная облачность, и дождливых дней будет около семи. В общем, октябрь 2024 года не станет исключением и пройдёт в привычном для региона климатическом ключе.

Сибирь

В начале октября в Сибири ожидается удивительная погода. Тёплые дни без осадков позволят наслаждаться последними греющими лучами солнца. В некоторых местах температура в дневные часы может достигать комфортных 17–22 градусов. Однако к концу месяца жителей ждёт похолодание: не только ночи станут более морозными, но и днём воздух тоже начнёт остывать.

Алтайский край. Вид на перевал Верблюжья шея. Фото © ТАСС / Марина Бузина

Правда, особенно тепло будет лишь в Республике Алтай и Алтайском крае, в остальных частях Сибири температура мало где превысит +10 градусов, в Новосибирской области — столбики термометров достигнут +15 °C максимум, а в Кузбассе и того только +6 °C.

Дальний Восток

В октябре на Дальнем Востоке ожидаются температуры, соответствующие средним многолетним. В то же время количество осадков будет ниже привычных показателей. Как отмечают метеорологи, средняя температура воздуха составит +5…+10 ºС, в горных районах — +1…+3 ºС, что близко к средним многолетним значениям.

По данным синоптиков, наиболее тёплые условия будут наблюдаться на юге Приморья, в частности в Хасанском районе, где температура может подняться до +10 °C. В то же время на северо-востоке края ожидается наибольшее количество осадков — до 75 мм.

Авторы Андрей Ананьев