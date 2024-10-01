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1 октября, 13:52

Аномалий не будет: В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать россиянам в октябре

Вильфанд: Температура почти во всей России в октябре будет не ниже нормы

На юге европейской части России, а также в Сибири и на Урале ожидают температуру выше среднего в октябре. Прогнозом поделился научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В остальных частях РФ прогнозируют среднюю для осени температуру. Холодных аномалий в стране почти не ожидают, цитирует метеоролога «Интерфакс».

Также на юге европейской России ожидают малое количество осадков, как и в южных частях Приволжья, Урала, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Зато на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области прольются обильные дожди, подытожил Вильфанд.

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Ожидаются дожди: Жителям Подмосковья дали прогноз погоды на первые выходные октября

А вот синоптик московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова недавно рассказала о том, какого октября ждать москвичам. По её словам, до середины второго месяца осени погодные условия будут нестабильными, а уже через две недели в столице может выпасть первый снег.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna ART

Юрий Лысенко
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