Аномалий не будет: В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать россиянам в октябре
Вильфанд: Температура почти во всей России в октябре будет не ниже нормы
На юге европейской части России, а также в Сибири и на Урале ожидают температуру выше среднего в октябре. Прогнозом поделился научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В остальных частях РФ прогнозируют среднюю для осени температуру. Холодных аномалий в стране почти не ожидают, цитирует метеоролога «Интерфакс».
Также на юге европейской России ожидают малое количество осадков, как и в южных частях Приволжья, Урала, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Зато на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области прольются обильные дожди, подытожил Вильфанд.
А вот синоптик московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова недавно рассказала о том, какого октября ждать москвичам. По её словам, до середины второго месяца осени погодные условия будут нестабильными, а уже через две недели в столице может выпасть первый снег.
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