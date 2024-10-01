Аномалий не будет: В Гидрометцентре рассказали, какой погоды ждать россиянам в октябре

На юге европейской части России, а также в Сибири и на Урале ожидают температуру выше среднего в октябре. Прогнозом поделился научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В остальных частях РФ прогнозируют среднюю для осени температуру. Холодных аномалий в стране почти не ожидают, цитирует метеоролога «Интерфакс».

Также на юге европейской России ожидают малое количество осадков, как и в южных частях Приволжья, Урала, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии и Забайкалья. Зато на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области прольются обильные дожди, подытожил Вильфанд.