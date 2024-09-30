Неустойчивая погода: Когда в Москве ждать первый снег, рассказала синоптик

Хорошие новости для любителей зимней атмосферы — уже через две недели в Москве может выпасть первый снег. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. До середины октября, по её словам, в столичном регионе будет наблюдаться неустойчивая погода.

«Мы ожидаем, что существенное понижение температуры ближе к осенним значениям произойдёт в период с 12 по 15 октября. Не исключено, что к середине месяца в воздухе могут появляться отдельные снежинки», — отметила эксперт.