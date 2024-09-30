Неустойчивая погода: Когда в Москве ждать первый снег, рассказала синоптик
Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве стоит ждать к середине октября
Хорошие новости для любителей зимней атмосферы — уже через две недели в Москве может выпасть первый снег. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. До середины октября, по её словам, в столичном регионе будет наблюдаться неустойчивая погода.
«Мы ожидаем, что существенное понижение температуры ближе к осенним значениям произойдёт в период с 12 по 15 октября. Не исключено, что к середине месяца в воздухе могут появляться отдельные снежинки», — отметила эксперт.
Что касается первой рабочей пятидневки октября, то нужно готовиться к прохладным ночам, однако дневные температуры постепенно вырастут. Ночью в столице столбик термометра может опуститься до 7-10 градусов. К четвергу днём воздух прогреется до 19-21 градуса в отдельных местах, подчеркнула синоптик.
Ранее москвичам рассказали о погоде в начале октября. Синоптики полагают, что Москву могут накрыть ливни.
Life.ru