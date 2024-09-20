Аномальную жару в Москве сменят ливни со снежинками

Жителям и гостям Москвы рассказали о погоде в предстоящем октябре. На смену теплу и солнцу придёт дождь и даже возможен первый снег. Таким прогнозом поделился с «Вечерней Москвой» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погода будет очень сильно отличаться от сентября, то есть осадки будут достаточно частым явлением, поэтому до месячной нормы точно доберёмся. Если утренняя температура воздуха в какие-то дни будет колебаться у отметки плюс 2–7 градусов, к дождю вообще могут присоединиться снежинки», — рассказал Ильин.

До конца сентября сохранится ещё тёплая погода. На следующей неделе столбики термометров в столице покажут до +20 градусов и выше. В начале второго осеннего месяца ситуация пока неоднозначная. С севера в столицу придёт холодная воздушная масса, а с юга — тёплая. При таком соседстве могут создаться волновые атмосферные процессы. И от того, какая фаза волны будет накрывать Москву и область, будет зависеть погода.

«Каждый день расчёты показывают разные значения, поэтому может быть всё», — подчеркнул эксперт.