Погода сошла с ума: Сентябрьский снегопад заметает Красноярский край
В Красноярском крае выпал первый снег
В Красноярском крае выпал первый снег. Фото © VK / MDK Красноярск
Первый снег выпал в некоторых районах Красноярского края. Жители региона публикуют фотографии и видео заснеженных сёл и трасс, передает Сибирское агентство новостей. В одной из деревень упали электроопоры.
Снег на трассе у нацпарка «Ергаки». Фото © VK / MDK Красноярск
Местные жители сняли обстановку на трассе Кодинск-Богачаны: дорогу заметает сильный снегопад, а лес выглядит, будто на дворе середина января. Аналогичная ситуация на дорогах возле нацпарка «Ергаки», где выпало примерно 4 сантиметра снега.
Трасса Кодинск-Богучаны. Видео © VK / MDK Красноярск
В деревне Ванаваре за 14-15 сентября сугробы выросли до 15 см. Под тяжестью выпавших осадков упало не менее 5 электроопор. Жители села на время оставались без света, сейчас проблема уже устранена, передает газета «Эвенкийская жизнь».
Трасса у нацпарка «Ергаки». Фото © VK / MDK Красноярск
По информации Гидрометцентра России, в некоторых районах Сибири температура к ночи 16 сентября опустится до -5 градусов. Ожидаются порывы ветра до 19-24 м/с. Однако уже к середине недели синоптики прогнозируют потепление.
Пока Красноярский край заметает снегом, в столице России продолжается аномальное для осени тепло. Ежедневно столбик термометра поднимается до отметки +25 градусов. Прогнозируется, что летние температуры сохранятся в Москве до 25 сентября. Синоптики предлагают назвать аномальную жару «среднерусским антициклоном».