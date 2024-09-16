Погода сошла с ума: Сентябрьский снегопад заметает Красноярский край

Первый снег выпал в некоторых районах Красноярского края. Жители региона публикуют фотографии и видео заснеженных сёл и трасс, передает Сибирское агентство новостей. В одной из деревень упали электроопоры.

Снег на трассе у нацпарка «Ергаки». Фото © VK / MDK Красноярск

Местные жители сняли обстановку на трассе Кодинск-Богачаны: дорогу заметает сильный снегопад, а лес выглядит, будто на дворе середина января. Аналогичная ситуация на дорогах возле нацпарка «Ергаки», где выпало примерно 4 сантиметра снега.

Трасса Кодинск-Богучаны. Видео © VK / MDK Красноярск

В деревне Ванаваре за 14-15 сентября сугробы выросли до 15 см. Под тяжестью выпавших осадков упало не менее 5 электроопор. Жители села на время оставались без света, сейчас проблема уже устранена, передает газета «Эвенкийская жизнь».

Трасса у нацпарка «Ергаки». Фото © VK / MDK Красноярск

По информации Гидрометцентра России, в некоторых районах Сибири температура к ночи 16 сентября опустится до -5 градусов. Ожидаются порывы ветра до 19-24 м/с. Однако уже к середине недели синоптики прогнозируют потепление.