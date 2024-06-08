Снег в июне засыпал один из российских регионов
МЧС: Первый летний снег выпал в Магаданской области
В некоторых районах Магаданской области выпал первый снег в июне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Магаданской области выпал снег. Видео © Telegram / ГИБДД Магадан
"Лето не перестаёт нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег", — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что снег с дождём продолжится ночью. В воскресенье, 9 июня, температура воздуха в Магадане не превысит плюс шести градусов. Сотрудники МЧС посоветовали жителям региона не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи — может произойти пожар.
А ранее Life.ru писал, что сильнейшая буря обрушилась на Саратов и привела к потопу в городе. Кроме того, без света остались жители нескольких домов из-за попадания молнии в провода. Один из разрядов ударил в троллейбус, который находился рядом с вокзалом.
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