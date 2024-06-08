Снег в июне засыпал один из российских регионов

В некоторых районах Магаданской области выпал первый снег в июне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Магаданской области выпал снег. Видео © Telegram / ГИБДД Магадан

"Лето не перестаёт нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег", — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что снег с дождём продолжится ночью. В воскресенье, 9 июня, температура воздуха в Магадане не превысит плюс шести градусов. Сотрудники МЧС посоветовали жителям региона не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи — может произойти пожар.