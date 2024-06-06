В Москве побит суточный рекорд по осадкам 33-летней давности

В Москве в четверг, 6 июня, обновился суточный рекорд по осадкам. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Молнии над "Москвой-Сити". Видео © Life.ru

"В течение нынешних суток, по предварительным данным, в столице, на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, выпало 59 миллиметров осадков, из них 53 миллиметра — поздним вечером в среду и 6 миллиметров — в течение дня четверга. Это уже на 0,8 миллиметра больше, чем выпало в этот день в 1991 году", — написал специалист в телеграм-канале.

Как уточняет пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, сегодня в некоторых районах Москвы за несколько часов выпало больше 40% месячной нормы осадков. Наибольшее количество их зафиксировано в Зеленоградском, Северном административных округах (ЗелАО, САО), а также в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах (ЮАО, ЮЗАО, ЗАО). Согласно прогнозу синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Возможны ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза и град.