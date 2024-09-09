«Среднерусский» антициклон подарил Москве длинное лето

В Москве установилась несвойственная для сентября тёплая погода. Который день столбики термометров держатся на отметке +25 градусов и выше. Как долго жители и гости столицы смогут наслаждаться бабьим летом, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, серьёзного понижения температуры не ожидается до конца второй декады месяца. На этой неделе будет сохраняться малооблачная погода, однако в выходные в некоторых районах ожидаются слабые кратковременные дожди.

«Погоды не сделают, но, может, где-то местами отметятся», — подчеркнул синоптик.

Такая ситуация установилась в Москве благодаря мощному антициклону над европейской территорией РФ.

«Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», — пошутил Ильин.