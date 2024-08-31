Важно поддерживать водный режим: Врач объяснила, как не заболеть в жару

Лето подходит к концу, но жаркая погода всё ещё сохраняется, а с ней — и высокие риски подхватить инфекции, вирусы и микробы. Поэтому очень важно соблюдать рекомендации врачей. Прежде всего необходимо поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания организма из-за высокой температуры, предупредила терапевт Александра Медзиновская.

В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат медицинских наук также призвала чаще ходить пешком, чтобы избежать скопления людей в транспорте, особенно в час пик. Кроме того, по её словам, очень важно не допустить дефицита витаминов.

«Чтобы его избежать, нужно добавить в рацион больше сезонных фруктов, овощей, ягод, пить гранатовые соки. Лучше восполнять баланс витаминов продуктами, а не БАДами», — подчеркнула врач.

Она также напомнила, что овощи и фрукты быстрее портятся на жаре, поэтому нужно следить за их свежестью и тщательно мыть. Кроме того, спасаясь от высоких температур воздуха, не следует купаться в непроверенных водоёмах. А чтобы не подхватить простуду, в помещении не рекомендуется сидеть под кондиционером. Лучше всего выставить его на 24–25 градусов, считает терапевт.