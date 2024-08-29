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Регион
29 августа, 10:03

Москвичей предупредили о рекордной за 150 лет жаре 1 сентября

Синоптик Ильин: Жара до 28 градусов ожидает жителей Москвы и области 1 сентября

1 сентября в Москве и области столбик термометра поднимется до 28 градусов, что является рекордным показателем за последние 150 лет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Родителям и детям в День знаний следует быть особенно осторожными. По словам метеоролога, рекордно сильная жара может задержаться в столичном регионе на всю первую декаду сентября. В частности, прогнозируется повышение температуры воздуха до 31 градуса.

«Не только в начале месяца, но и в конце первой декады сентября температура воздуха может подняться до +26…+31 градуса», — отметил синоптик.

Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября
Лето не уходит: Москву накроет аномальная жара вплоть до середины сентября

Ранее синоптики также порадовали москвичей хорошим прогнозом погоды на первый месяц осени. В отдельных районах ожидается жара до 30 градусов в первую пятидневку сентября.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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